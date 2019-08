PKK-nahe Gruppe bekennt sich zu Brandstiftungen in türkischen Wäldern

Eine mutmaßliche Splittergruppe der Terrororganisation PKK hat die Verantwortung für die jüngsten Waldbrände in mehreren türkischen Provinzen übernommen.

Die Gruppe „Die Kinder der Feuerinitiative" (DKdF) bekannte sich zu den Brandstiftungen in den westlichen, nordwestlichen und südlichen Provinzen der Türkei und kündigte „feurige Rache" an.

In einer schriftlichen Erklärung, die am Montag auf einer Propagandawebseite der PKK veröffentlicht wurde, teilte die Gruppe mit, dass sie zwischen dem 11. Juli und 24. August insgesamt 27 Brände in den türkischen Provinzen gelegt habe. Darunter auch in Izmir, wo in den Bezirken Karabağlar, Menderes und Seferihisar mehr als 500 Hektar Wald abbrannten.

Die PKK-nahe Gruppe erklärte, sie habe die Wälder aus Rachegründen in Brand gesteckt. Außerdem drohte sie mit weiteren Brandstiftungen, bis ein „freies und autonomes Kurdistan" errichtet werde. Damit werde auch die Absetzung von drei HDP-Bürgermeistern in der Südosttürkei vergeltet.

Die Bürgermeister der Provinzen Diyarbakır, Van und Mardin waren vergangenen Montag wegen Terrorismusvorwürfen durch das Innenministerium ihres Amtes enthoben worden.

Bisher gibt es keine offizielle Bestätigung aus Ankara oder den örtlichen Behörden zu den Brandstiftungen, die die DKdF für sich reklamieren.

Die PKK wird von der Türkei, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft. Die marxistisch-leninistisch orientierte Organisation führt seit ihrer Gründung im Jahr 1978 einen bewaffneten Kampf gegen befeindete Gruppen und den türkischen Staat. Hauptziel ist eine Abspaltung von der Türkei und die Errichtung einer ideologischen Selbstverwaltung auf türkischem Hoheitsgebiet. Dafür setzt die PKK hauptsächlich terroristische Mittel ein. Ihre internationalen Ableger verfolgen ähnliche Ziele in ihren Ursprungsländern.