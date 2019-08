Erdoğan: Pressefreiheit und Pluralismus wichtig für Gesellschaft

Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat bei einer Preisverleihung für Journalisten die Bedeutung von Pressefreiheit und Pluralismus für die Gesellschaft betont - und den westlichen Medien eine tendenziöse Berichterstattung vorgeworfen.

„Wir wünschen uns eine freiere und vielfältigere türkische Presse, in der alle Ideen vertreten sind", sagte Erdoğan bei der Preisverleihung des Radio und TV-Verbandes in der Hauptstadt Ankara. Alles müsse gesagt und vertreten werden dürfen, so lange niemand beleidigt oder verleumdet werde. Wichtig sei es, die Perspektive der Bevölkerung wahrzunehmen und diese aufzuzeigen – ohne von oben auf die Menschen herabzuschauen.

Die Aufgabe von Journalisten sei es, „die Wahrheit hervorzubringen" und die der Politiker, die „Tatsachen" anzusprechen. Eine Medienlandschaft ohne Glaubwürdigkeit und Ansehen leiste keinen Beitrag für die Gesellschaft, sagte der Präsident in Anspielung auf die westliche Berichterstattung. Internationale Medien blendeten bei ihren Berichten „bewusst" die positiven Entwicklungen in der Türkei aus, beklagte der Präsident. Stattdessen blähe man Probleme, „die fast in jeden Land der Erde erlebt werden können", künstlich auf. Sie seien daher fernab jeglicher Objektivität.

Grund dafür sei unter anderem die Haltung der Türkei in regionalen Krisengebieten wie Palästina, Syrien, Ägypten oder Libyen. Daran störten sich „einige Mächte". Wenn es um die Türkei gehe, verwandelten sich Journalisten als deren Handlanger in „Propagandamaschinen". Das habe sich besonders deutlich beim Putschversuch vom 15. Juli gezeigt. Die Enttäuschung am gescheiterten Putsch gegen die Regierung habe man am Folgetag aus den Schlagzeilen herauslesen können, erinnerte Erdoğan. Der historische Widerstand des türkischen Volkes zum Schutz der Demokratie sei in den westlichen Medien nicht hinreichend gewürdigt worden.

In Hinblick auf die Verbreitung der Sozialen Medien und der damit einhergehenden Digitalisierung der Nachrichtenbranche erklärte der Staatschef, dass dies sowohl Vorteile als auch Nachteile mit sich bringe. Einerseits habe so jeder die Möglichkeit als Laie ein Teil der globalen Nachrichtenwelt zu werden, andererseits verbreiteten sich dadurch auch viele Falschmeldungen. Der Wahrheitsgehalt von Informationen aus dem Web sei nur schwer zu überprüfen. Das sei schädlich für das Zusammenleben in einer demokratischen Gesellschaft.