Bahndienstfahrzeug entgleist in Bilecik: 2 Tote

Bei einem Eisenbahnglück in der westlichen Provinz Bilecik sind am Donnerstag zwei Menschen ums Leben gekommen.

Der Unfall in der Nähe des Dorfes Ahmetpınar ereignete sich laut Behördenangaben während der Bahndienstwagen Arbeiten an den Gleisen der Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Istanbul und Ankara durchführte. Demnach entgleiste das Wartungsfahrzeug in einem Tunnel und krachte anschließen gegen die Wand. Die Unfallursache ich bisher noch unklar.

Beide Lokführer erlagen kurz nach dem Unglück ihren Verletzungen.

Die Fahrten zwischen Istanbul-Konya und Istanbul-Ankara wurden nach dem Vorfall vorübergehend gestoppt.

Trotz großer Investitionen in die Verbesserung der Bahnlinien, die seit Jahrzehnten vernachlässigt wurden, sind die Sicherheitsbedingungen auf den türkischen Bahnstrecken nach wie vor unzureichend.

Im Juli vergangenen Jahres waren bei einer Zugentgleisung in der westlichen Provinz Tekirdağ 24 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 120 Personen wurden verletzt. Grund waren starke Regenfälle in der Region, die die Schienen unterspült hatten.

Im Dezember 2018 war zuletzt ein Hochgeschwindigkeitszug am Rande der Hauptstadt Ankara mit einer Lokomotive kollidiert. Bei dem Unglück kamen 9 Menschen ums Leben, 86 weitere wurden verletzt.