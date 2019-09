Türkei und USA starten zweite gemeinsame Patrouille in Nordsyrien

Die Türkei und die USA haben in der geplanten "Sicherheitszone" in Nordsyrien am Dienstag zum zweiten Mal eine gemeinsame Patrouille abgehalten.

Vier türkische gepanzerte Fahrzeuge überquerten dafür die Grenze nach Syrien, wie das türkische Verteidigungsministerium mitteilte. Demnach waren auch Drohnen an der Patrouille um die syrische Stadt Tal Abjad beteiligt. Die erste Patrouille in der Region war am 8. September organisiert worden.

Die Türkei und die USA hatten Anfang August die Schaffung einer "Sicherheitszone" entlang der türkischen Grenze zu Nordsyrien vereinbart. Die Gebiete werden von den sogenannten "Volksverteidigungseinheiten" (YPG) kontrolliert, die einen Ableger der Terrororganisation PKK darstellen. Die Türkei betrachtet die YPG daher als Bedrohung betrachtet.

Die USA schätzen die Terrormiliz dagegen als Verbündeten im Kampf gegen Daesh und unterstützen sie trotz der Proteste ihres Nato-Partners Türkei mit Waffen und Spezialkräften. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat wiederholt einen Militäreinsatz gegen die YPG angekündigt. Sollte die "Sicherheitszone" nicht bis Ende September umgesetzt werden, werde die Türkei ihren "eigenen Plan" umsetzen, warnte er.

Die PKK wird von der Türkei, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft. Die marxistisch-leninistisch orientierte Organisation führt einen bewaffneten Kampf gegen befeindete Gruppen und den türkischen Staat. Hauptziel ist eine Abspaltung von der Türkei und die Errichtung einer ideologischen Selbstverwaltung auf türkischem Hoheitsgebiet. Dafür setzt die PKK hauptsächlich terroristische Mittel ein. Ihre internationalen Ableger verfolgen ähnliche Ziele in ihren Ursprungsländern.