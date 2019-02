USA und Russland machen in Venezuela-Konflikt Druck im UN-Sicherheitsrat

Der Machtkampf in Venezuela spaltet den UN-Sicherheitsrat: Die USA forderten in einem Entwurf für eine Resolution, die am Samstag der Nachrichtenagentur AFP vorlag, Neuwahlen und internationale Hilfslieferungen in das südamerikanische Land. Russland kündigte als Verbündeter des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro sein Veto an und legte einen eigenen Resolutionsentwurf vor. Maduros Gegenspieler Juan Guaidó erhielt derweil Rückendeckung von einem weiteren Armeeoffizier.

Der US-Resolutionsentwurf fordert "volle Unterstützung" für das venezolanische Parlament, das als "einzige demokratisch gewählte Institution" in dem Land bezeichnet wird. Der Text äußert zudem "tiefe Besorgnis" über die Gewalt gegen "friedliche und unbewaffnete Demonstranten" und fordert einen "politischen Prozess, der zu einer freien, fairen und glaubwürdigen neuen Präsidentschaftswahl führt".

UN-Generalsekretär Antonio Guterres wird aufgefordert, sich für einen solchen Prozess einzusetzen. Der Entwurf warnt außerdem vor einer Verschlimmerung der humanitären Lage und setzt sich für Hilfslieferungen ein.

Die US-Regierung hat nach Angaben von Diplomaten noch kein Datum für eine Abstimmung über den Entwurf vorgeschlagen. Die Verhandlungen laufen demnach noch.

Russland legte einen Alternativentwurf vor, den AFP in New York ebenfalls einsehen konnte. Dieser kritisiert unter anderem "Versuche der Einmischung" in die inneren Angelegenheiten Venezuelas. Der Text äußert zudem "Sorge über die Drohungen, Gewalt gegen die territoriale Integrität und politische Unabhängigkeit Venezuelas einzusetzen".

Russland ist ein enger Verbündeter Maduros. Der russische Präsident Wladimir Putin hat über Jahre enge Beziehungen zu Maduro und seinem verstorbenen Vorgänger Hugo Chávez aufgebaut. Moskau hat zudem Milliarden in Öl- und Rüstungsgeschäfte mit Caracas investiert.

Die USA und rund 40 weitere Länder unterstützen dagegen den selbst ernannten Übergangspräsidenten Guaidó. Der oppositionelle Parlamentspräsident hatte zuletzt eine von ihm autorisierte US-Militärintervention in Venezuela nicht ausgeschlossen. Guaidó räumte aber ein, dass ein Eingreifen der USA ein "sehr brisantes Thema" sei.

Washington hat eine Intervention der US-Armee in Venezuela nicht ausgeschlossen. Präsident Donald Trump halte sich "alle Optionen" offen, hatte der Nationale Sicherheitsberater John Bolton Ende Januar gesagt.