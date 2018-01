Türkei: Exportvolumen erreicht zweithöchsten Wert seit Republikgründung

Die Türkei verzeichnete mit einem Plus von 157,1 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr das zweithöchste Exportvolumen in der Geschichte der Republik. Dies gab das Ministerium für Zoll und Handel in ihrem am Dienstag veröffentlichten Bericht bekannt.

Dem Bericht zufolge entspricht dies einem Anstieg von 10,22 Prozent. Der bisherige Höchststand wurde im Jahr 2014 mit 157,6 Milliarden US-Dollar verzeichnet.

Allerdings stieg auch der Import im vergangenen Jahr um 17,92 Prozent auf 234,2 Milliarden US-Dollar an. Das Außenhandelsdefizit des Landes stieg dadurch um 37,5 Prozent auf 77,06 Milliarden US-Dollar an.

Das Außenhandelsvolumen insgesamt belief sich 2017 auf 391,3 Milliarden US-Dollar – das entspricht einem Anstieg von 14,7 Prozent.

Laut TurkStat wuchs die Wirtschaft des Landes im ersten Quartal 2017 um 5,3 Prozent, im zweiten Quartal dann um weitere 5,4 Prozent – damit wurden sogar die optimistischen Prognosen im Vorfeld übertroffen.

Die Türkei stieg somit mit einem unerwartet hohen Wirtschaftswachstum von 11,1 Prozent im dritten Quartal 2017 zur am schnellsten wachsenden Wirtschaft unter den G20-Ländern auf.