Katarisch-türkische E-Commerce-Plattform soll Handelsbeziehungen stärken

Die Postbehörden Katars und der Türkei haben gemeinsam die E-Commerce-Plattform -www.turkishsouq.qa- ins Leben gerufen.

Die Plattform solle die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern verbessern, erklärte der türkische Minister für Transport, Seewesen und Kommunikation Ahmet Arslan am Montag. Er ließ sich dafür per FaceTime aus der Türkei zu der Werbeveranstaltung nach Doha zuschalten.

„Unsere Zusammenarbeit mit Katar beschränkt sich nicht nur auf den elektronischen Geschäftsverkehr. Sie wird sich auch in andere Bereiche ausbreiten und den Weg für die Zusammenarbeit beider Länder ebnen", so Arslan.

Das Projekt werde zu den bilateralen Beziehungen zwischen Katar und der Türkei beitragen, erklärte PTT-Vorsitzender Kemal Bozgeyik und betonte, dass man damit den Handelspartnern in Katar „einen leichteren Zugang zu türkischen Produkten" ermöglicht.

Der katarische Transportminister Jassim Saif Al Sulaiti kündigte seinerseits an, dass die bestellten Produkte in sieben Tagen die Kunden erreichen würden. Man arbeite daran, diesen Zeitraum weiter zu verkürzen. Er sagte, dass das E-Commerce-Volumen in Katar 1,098 Milliarden US-Dollar erreicht habe und dass diese Zahl bis 2020 voraussichtlich 2,75 Milliarden US-Dollar übersteigen werde.

Die E-Commerce-Plattform wird künftig den Geschäftskunden in Katar und der Türkei einen genaueren Überblick über die Produktvielfalt beider Länder ermöglichen.