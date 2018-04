Türkei: Exporte im März um 7,7 Prozent gestiegen

Die türkischen Exporte sind im März im Vergleich zum Vorjahrsmonat um 7,7 Prozent gestiegen – sie belaufen sich damit für den Monat auf 15,59 Milliarden US-Dollar. Dies geht aus einem Bericht des Türkischen Statistikinstituts (TurkStat) hervor.

Nach den Daten des Zoll- und Handelsministeriums stiegen jedoch zugleich die Importe im Vergleich zum März 2017 um 12,7 Prozent auf 21,44 Milliarden US-Dollar an.

Somit beläuft sich das Außenhandelsdefizit im März mit einem Anstieg von 28,7 Prozent auf 5,86 Milliarden Dollar.

Laut TurkStat erreichten die Exporte der Türkei im ersten Quartal einen Wert von 41,2 Dollar – dies ist ein Plus von 8,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal.

Im selben Zeitraum stiegen die Importe um 22,7 Prozent auf fast 62 Milliarden Dollar an, was einem Außenhandelsdefizit von 20,7 Milliarden Dollar entspricht.

Das Außenhandelsvolumen des Landes stieg in den ersten drei Monaten des Jahres um 17 Prozent auf 103 Milliarden Dollar.

Die Exporte in die EU-Länder stiegen im selben Zeitraum um 21,4 Prozent auf 21,3 Milliarden Dollar an. Rund 51,8 Prozent der gesamten türkischen Exporte im ersten Quartal wurden an EU-Länder geliefert. Im gleichen Quartal 2017 lag der Anteil noch bei 46,5 Prozent.

Die Exporte nach Deutschland beliefen sich auf 4,2 Milliarden Dollar, während die Importe aus der Bundesrepublik einen Wert von 5,4 Milliarden Dollar erreichten.