Türkische Zentralbank hält im Finanzplan für 2019 am niedrigen Inflationsziel fest

Die Zentralbank der Türkei wird weiterhin alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel so effektiv wie möglich einsetzten, um die Preisstabilität im Jahr 2019 aufrechtzuerhalten, wie die Bank am Mittwoch in ihrem neuen Finanzplan mitteilte.

Die Zentralbank erklärte, dass sich der Ausschuss für Geldpolitik achtmal im Jahr treffen werde. Der genaue Zeitplan werde Anfang des Jahres bekanntgegeben.

Das freie Wechselkurssystem soll weiterhin festen Bestand haben.

„Auf dem Devisenmarkt werden den Banken weiterhin eine einwöchige und einmonatige Devisenliquidität mit einem Gesamtvolumen von rund 50 Milliarden Dollar gewährt."

Bei ungesund schwankenden Preisen und Wechselkursen ist die Zentralbank berechtigt, durch verschiedene Maßnahmen und Angebote regulierend auf den Markt einzuwirken.

Hinsichtlich der Inflationsrate wolle die Zentralbank in Übereinstimmung mit der Regierung das langfristig gesetzt Ziel von 5 Prozent beibehalten. Die neue Geldpolitik werde hierfür den Weg schrittweise ebnen.

Laut aktuellem Wirtschaftsprogramm liegt das Inflationsziel für dieses Jahr bei 20,8 Prozent, für 2019 bei 15,9% - 2020 bei 9,8% und 2021 bei 6%.

In den letzten fünf Jahren erreichte die jährliche Inflationsrate im April 2013 mit 6,13 Prozent den niedrigsten Stand – der Höchststand wurde in diesem Zeitraum im Oktober mit 25,2 Prozent verzeichnet.