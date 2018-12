USA ebnen Weg für Verkauf von Patriot-Raketensystem an Türkei

Das US-Außenministerium gab in einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung bekannt, dass die USA den Verkauf eines Patriot-Raketenabwehrsystems in Wert von 3,5 Milliarden Dollar an die Türkei vorgeschlagen hätten. Der Kongress sei darüber informiert worden.

Das Abkommen werde zur „nationalen Sicherheit der Vereinigten Staaten beitragen", indem es die Sicherheit eines zentralen NATO-Verbündeten an der Frontlinie beim Kampf gegen den Terrorismus verbessert.

Damit reagierte die USA auf den türkischen Kauf von russischen S-400-Raketensystemen. Die USA hatten zuvor gewarnt, dass die S-400 nicht mit den Nato-Systemen kompatibel seien und Russland dadurch Zugang zu Informationen über Nato-Flugzeuge bekommen könnte.

„Der geplante Verkauf wird die Interoperabilität der Türkei mit den Vereinigten Staaten und der NATO verbessern", hieß es in der Erklärung des US-Außenministeriums.

Die USA hatten bereits Anfang des Jahres erklärt, dass man mit der Türkei an einem möglichen Patriot-Verkauf arbeite, um den Kauf der in Russland hergestellten S-400-Systemen zu verhindern.

Im Dezember 2017 hatte Ankara den Kauf von zwei russischen S-400 Raketenabwehrsystemen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar angekündigt. Die Türkei sieht den Erwerb der S-400 für den Schutz der eigenen Grenzen in einer von Konflikten überzogenen Region als unumgänglich.

Die Patriot-Raketen der Nato, die das Gegenstück zu den russischen S-400-Systemen bilden, waren der Türkei verwehrt worden, weshalb sie sich zu einer Alternativlösung gedrängt fühlte. Der Beschluss zum Kauf der S-400-Raketen stieß bei den Nato-Partnern dennoch auf vereinzelte Kritik, auch von einer Abkehr vom Westen war die Rede.

Türkische Offizielle haben wiederholt betont, dass der Kauf des S-400-Systems ein abgeschlossener Deal sei und nicht rückgängig gemacht werden könne.

Die jüngste Zusage aus den USA für den Verkauf von Patriot-Raketen ebnet den Weg für neue Verhandlungen mit der Türkei.