Erdoğan eröffnet Pepsi-Fabrik in Manisa

Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat am Samstag eine Fabrik des internationalen Getränke- und Snackgiganten Pepsi in der westlichen Provinz Manisa eingeweiht.

„Die Investition der PepsiCo hier in Manisa ist eine starke Antwort auf die jüngste Kampagne gegen die türkische Wirtschaft in der Türkei", so Erdoğan.

„Ich möchte den Investoren und den Geschäftsführern von PepsiCo für diese Fabrik danken." Die Türkei werde weiterhin ihre Unterstützung für den privaten Sektor fortsetzen.

„Als der Bau unserer Fabrik vor zwei Jahren begann, haben einige Zeitungen die Kosten mit 150 Millionen Dollar berechnet, was ziemlich nahe lag. Obwohl ich die genaue Höhe der Investitionen nicht offiziell angeben kann, kann ich sagen, dass diese leicht über 100 Millionen Dollar liegen", sagte der PepsiCo-Präsident der Türkei, Levent Yüksel, in einem Interview.

Die Fabrik wird vor allem die Produktion der berühmten Snacks von Pepsi ankurbeln. Dreißig Prozent aller in der neu eröffneten Fabrik hergestellten Doritos Chips werden an europäische Märkte exportiert, so Yüksel.

„Damit werden wir noch mehr zur türkischen Wirtschaft beitragen."