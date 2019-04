Türkei: Tomaten-Export nach Russland im ersten Quartal verfünffacht

Der türkischen Tomatenexporte nach Russland haben im ersten Quartal dieses Jahres 47,52 Millionen US-Dollar erreicht. Dies entspricht einem Anstieg von 411 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Nach Angaben des Ägäischen Exportverbands erreichte der Tomatenexport der Türkei im vergangenen Jahr einen Wert von 292 Millionen US-Dollar. Die Türkei exportierte in insgesamt 53 Länder. Während die türkischen Tomatenexporte nach Russland im ersten Quartal 2018 bei rund 9,3 Millionen US-Dollar lagen, stiegen sie im gleichen Zeitraum dieses Jahres auf 47,52 Millionen Dollar. Auf Russland folgten Rumänien und Bulgarien als die größten Importeure.

Der Vorsitzende der Obst- und Gemüseexportverbands der Ägäis, Hayrettin Uçak, sagte gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu, dass die Exporte trotz saisonalen Problemen weiterhin stiegen. Er gab an, dass die Produktausbeute im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen sei. Mit der Ernte von Steinobst werde der Export von Früchten ansteigen.

Aufgrund der diplomatischen Krise zwischen Russland und der Türkei hatte man fast ein Jahr lang keine Produkte in das Land exportieren können, so Uçak. „Wir konnten uns jedoch schnell auf diesem Markt erholen und haben derzeit keine Probleme. Wir wollen nicht nur Tomaten, sondern auch jegliche andren Produkte exportieren." Man versuche nach Ländern zu exportieren, zu denen man bisher noch keine Waren geliefert habe. „Wir versuchen an so vielen wie möglichen Messen teilzunehmen und bemühen uns, für unsere Produkte zu werben."