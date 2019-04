Arbeitslosigkeit in der Türkei steigt auf 14,7 Prozent

Die Arbeitslosenrate in der Türkei ist im Vorjahresvergleich um 3,9 Punkte auf 14,7 Prozent gestiegen. Dies geht aus den am Montag veröffentlichten Daten des türkischen Statistikamtes (TurkStat) hervor. Im Dezember lag die Quote noch bei 13,5 Prozent.

Demnach wurden im Januar fast 4,69 Millionen Arbeitslose registriert – was einen Anstieg von 1,26 Millionen gegenüber dem Vorjahresmonat ausmacht. Die Zahl der jungen Arbeitslosen (15-24 Jahre) stieg hierbei um 6,8 Prozentpunkte auf 26,7 Prozent.

Parallel dazu sank die Beschäftigungsquote im gleichen Zeitraum um 1,9 Punkte auf 44,5 Prozent. In Zahlen ausgedrückt, sind das rund 872.000 weniger bei aktuell 27,16 Millionen Erwerbstätigen.

Die allgemeine Erwerbstätigenquote liegt derzeit bei 52,2 Prozent, was einem Anstieg um 0,1 Prozent entspricht. Bei den Männern wurde ein Rückgang von 0,2 Prozentpunkten verzeichnet. Die Erwerbsquote liegt hier bei 71,1 Prozent. Bei den Frauen stieg die Quote hingegen um 0,4 Punkte auf 33,6 Prozent.

Die Beschäftigungsrate der unregistrierten Arbeitsverhältnisse liegt aktuell bei 33,1 Prozent – dies entspricht einem Anstieg von 0,6 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Die aktuell für den Januar gemessene Arbeitslosenrate ist die höchste seit März 2009 - bei der Jugendarbeitslosigkeit sogar die höchste seit 2005.