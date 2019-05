Türkei: Tourismuseinnahmen steigen im ersten Quartal um 4,6 Prozent

Die Einnahmen aus dem Tourismus in der Türkei belaufen sich im ersten Quartal dieses Jahres auf 4,63 Milliarden US-Dollar.

Wie die Statistikbehörde des Landes (TurkStat) am Dienstag mitteilte, stiegen die Gewinne von Januar bis März im Vergleich zum Vorjahr um 4,6 Prozent - davon verteilen sich 80,3 Prozent auf ausländische Touristen.

Von den Gesamteinnahmen machen fast 4,1 Milliarden USD Privatausgaben aus, während rund 543 Millionen USD aus Pauschalreisen stammen.

Die Türkei hieß in diesem Zeitraum über 6,6 Millionen Besucher willkommen, was ein Plus von 8,5 Prozent im Jahresdurchschnitt ausmacht. Davon sind anteilig 82,2 Prozent ausländische Touristen und zu 17,8 Prozent türkische Bürger, die im Ausland leben.