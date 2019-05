Nach Zollsenkungen in Washington: Türkei halbiert Zölle für 22 US-Produkte

Nach Zollerleichterungen aus Washington hat die Türkei im Gegenzug ebenfalls einige Zusatzzölle für US-Produkte gesenkt.

Ankara senkte die Einfuhrzölle auf 22 US-Produkte um die Hälfte, wie Handelsministerin Ruhsar Pekcan in einer Reihe von Tweets am Mittwoch bekanntgab. „Mit dieser Entscheidung werden die Zölle, die der USA für die genannten Produkte erhoben wurden, von 521,2 Millionen US-Dollar auf 260,6 Millionen gesenkt."

Man werde außerdem weiter daran arbeiten, alle Hindernisse im bilateralen Handel zu beseitigen, um das von beiden Präsidenten festgelegte Ziel eines Handelsvolumens von 75 Milliarden Dollar zu erreichen, schrieb Pekcan.

Von der Zollsenkungen werden unter anderem Einfuhrprodukte wie alkoholische Getränke, Tabak, Papier sowie Reis begünstigt.

Die Türkei reagiert damit auf einen Erlass von US-Präsident Donald Trump vom Montag wonach Stahlimporte aus der Türkei nur noch mit 25 Prozent statt wie bisher mit 50 Prozent Zoll belegt werden.

Die beiden Länder legen mit den Maßnahmen einen Handelsstreit bei, der sich im vergangenen Sommer an der Inhaftierung des US-Pastors Andrew Brunson in der Türkei entzündet hatte. Um den Pastor freizubekommen, hatte die Trump-Regierung unter anderem Strafzölle verhängt, die Ankara erwiderte. Der US-Pastor war wegen belastenden Zeugenaussagen im Zusammenhang mit Terrorverdacht in U-Haft gelangt und später unter Hausarrest gestellt worden. Ein türkisches Gericht entschied sich im vergangenen Oktober in Anbetracht seiner bisher verbüßten Zeit hinter Gittern für seine Freilassung.

Die Beziehungen zwischen der Türkei und den USA sind jedoch weiter angespannt. Zurzeit belastet unter anderem der Streit um das russische Raketenabwehrsystem S-400 das Verhältnis.