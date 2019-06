Türkei stellt bei französischer Luftfahrtmesse eigenes Kampfflugzeug vor

Nach der Drohung der USA zum Ausschluss aus der Produktion der F-35-Kampfflugzeuge hat die Türkei Pläne für einen eigenen Kampfjet vorgestellt.

Bei der Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris wurde am Montag ein Modell des türkischen TF-X-Kampfflugzeugs in Originalgröße präsentiert. Der Chef des staatlichen Luftfahrtkonzerns Turkish Aerospace, Temel Koti, erklärte, sein Unternehmen habe der Türkei versprochen, "das beste Jagdflugzeug in Europa zu bauen".

Der türkische TF-X-Jet, ein Kampfflugzeug der fünften Generation, ist schon seit einigen Jahren in Planung, der Zeitplan ist ehrgeizig: Nach dem Startschuss 2013 soll die Maschine 2025 ihren ersten Testflug absolvieren und drei Jahre später in Betrieb genommen werden.

Turkish Aerospace arbeitet bei der Entwicklung unter anderem mit British Aerospace und General Electric zusammen.