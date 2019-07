Türkische Exporte erreichen Rekordwert von 88,2 Mrd. Dollar

Die türkischen Exporte haben im ersten Halbjahr dieses Jahres den höchsten Wert ihrer Geschichte erreicht.

„Trotz der Abwärtsrevision in der Weltwirtschaft, insbesondere bei den Wachstumsaussichten des wichtigsten Exportmarktes der Eurozone, stiegen die türkischen Exporte in den ersten sechs Monaten dieses Jahres um 2,18 Prozent auf 88,2 Milliarden Dollar und stellen somit einen Rekord in der Geschichte der Türkischen Republik auf", verkündete Handelsministerin Ruhsar Pekcan am Dienstag.

Das Außenhandelsdefizit der Türkei habe sich im ersten Halbjahr auf 13,96 Milliarden Dollar verringert. Aber zugleich sei auch das Außenhandelsvolumen um 11,3 Prozent auf 190,4 Milliarden Dollar gesunken. „Der Deckungsgrad der Exporte im Verhältnis zu den Importen erreichte im Zeitraum Januar bis Juni 86,3 Prozent." Im Vorjahreszeitraum lag der Wert noch bei 67,3 Prozent.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat ging das Außenhandelsdefizit im Juni um 41,1 Prozent auf 3,5 Milliarden Dollar zurück. Pekcan betonte, dass der starke Rückgang des Außenhandelsdefizits gleichzeitig den Bedarf der Türkei an externer Finanzierung verringere und einen strategischen sowie signifikanten Beitrag zur Wirtschaft leiste.

Trotz der aktuellen Lage der Weltwirtschaft, die von Handelskriegen und protektionistische Tendenzen geprägt sei, „erwarten wir, dass die Türkei ihre positive Exportleistung im Jahr 2019 beibehält"

Deutschland bildet nach wie vor den größten Exportmarkt für die Türkei (1,1 Mrd. $), gefolgt von Großbritannien (684 Mio. $) und Frankreich (684 Mio. $).

Die meisten Importe bezog die Türkei aus Russland (1,5 Mrd. $), danach folgen China (1,2 Mrd. $) und Deutschland (1,1 Mrd. $).