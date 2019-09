Handelsministerin Pekcan und US-Minister Ross besprechen Handelsvolumen

Die Handelsministerin Ruhsar Pekcan und ihr US-amerikanischer Amtskollege Wilbur Ross haben am Samstag während ihres Treffens in Ankara das bilaterale Handelsvolumen besprochen.

„Wir haben nach Möglichkeiten gesucht, ein Handelsvolumen von 100 Milliarden US-Dollar zwischen den beiden Ländern zu erreichen", schrieb Pekcan auf Twitter.

Außerdem seien Möglichkeiten zur Expansion des Exportpotenzials der Türkei in verschiedenen Sektoren besprochen worden, darunter der Zivilluftfahrt, der Automobilindustrie, Schmuck und Textilien.

Auch ein besserer Zugang zu bestimmten wichtigen Versorgungskanälen in den USA sei thematisiert worden, so Pekcan.

Beide Seiten hätten sich darauf geeinigt, spezifische Programme auf sektoraler Basis umzusetzen, die den Unternehmen helfen sollen.

„Ich habe meinem Amtskollegen auch die konkreten Erwartung der Türkei mitgeteilt, bestimmte Hindernisse und Maßnahmen zu beseitigen, die die Verbesserung unseres bilateralen Handels behindern."

Ross wird voraussichtlich bis zum 10. September in der Türkei bleiben und sich mit Vertretern des Privatsektors treffen.

„Wir werden am Dienstag die Ergebnisse des Besuchs bei einem Treffen in Ankara besprechen und unseren Fahrplan festlegen", so Pekcan.