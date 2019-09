Türkei will von Thomas-Cook-Pleite betroffenen Firmen helfen

Die Türkei will heimische Unternehmen unterstützen, die von der Pleite des britischen Reisekonzerns Thomas Cook betroffen sind.

Das türkische Kultur- und Tourismusministerium kündigte am Montag an, mit dem Finanzministerium "so bald wie möglich" ein Kreditprogramm für die betroffenen Firmen aufzulegen. Demnach sind derzeit rund 21.000 Touristen mit dem Unternehmen in der Türkei im Urlaub, das in der Nacht zu Montag Konkurs angemeldet hatte.

Der vor 178 Jahren gegründete Reiseanbieter musste Insolvenz einreichen, nachdem es ihm nicht gelungen war, die nötigen Mittel zur Rettung des Konzerns aufzutreiben. Weltweit sind derzeit rund 600.000 Menschen auf Reisen mit Thomas Cook, davon 150.000 Briten und 140.000 Deutsche. Die insolvente Muttergesellschaft stellte alle Flüge ein. Der Flugbetrieb des deutschen Tochterunternehmens Condor läuft bisher weiter.