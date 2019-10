Wirtschaftsprogramm: Albayrak prophezeit Wachstum und niedrige Inflation

Finanzminister Berat Albayrak hat am Montag das neue Wirtschaftsprogramm (YEP) der Türkei vorgestellt. Für die nächsten zwei Jahre geht das Land von einem Rückgang der Inflation mit gleichzeitigem Wirtschaftswachstum aus.

Einer der Hauptziele des Programms sei die Bekämpfung der Inflation, die sich negativ auf andere Wirtschaftsbereiche auswirke, erklärte Albayrak im Rahmen seiner Präsentation in Ankara. „Das Ideal einer wirtschaftlich starken Türkei" sei nur schwer zu realisieren, „ohne die Inflation auf unter 5 Prozent zu ziehen." Für das aktuelle Jahr strebe die Regierung daher eine Reduzierung der Inflation auf 12 Prozent an. In den Folgejahren werde der Wert schrittweise auf 8,5 Prozent (2020), 6 Prozent (2021) und 4,9 Prozent (2022) sinken.

Die umfassenden Maßnahmen und die sinkende Inflation würden sich dann auch positiv auf die Leistungsbilanz auswirken. Für das aktuelle Jahr rechne die Regierung daher mit einem Überschuss, so Albayrak.

Das Leistungsbilanzdefizit des Landes nahm in den letzten Jahren stetig ab. 2017 lag das Defizit noch bei 47,5 Milliarden US-Dollar, im letzten Jahr nur noch bei 27,6 Milliarden US-Dollar.

Das aufgrund von wirtschaftlichen Faktoren gedrosselte Wirtschaftswachstum werde zugleich wieder angekurbelt. Für das laufende Jahr geht Ankara von einem Wachstum von 0,5 Prozent aus. Ab 2020 werde der Wert für die nächsten zwei Jahre bei 5 Prozent liegen. Das im vorherigen Wirtschaftsplan angepeilte Wachstumsziel für 2019 hatte noch bei 2,3 Prozent gelegen.

Das neue Wirtschaftsprogramm beinhalte zudem eine Steuerreform, wovon Haushalte mit niedrigem Einkommen profitieren würden, versprach der Minister. Er fügte hinzu, dass durch die besser werdenden Wirtschaftsbedingungen die Arbeitslosenquote bis 2022 einen einstelligen Wert erreichen werde.