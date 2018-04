Schottland: Riesige Dinosaurier-Fußabdrücke entdeckt

Sensationsfund in Schottland: Auf der Isle of Skye sind riesige Fußabdrücke von Dinosauriern entdeckt worden, die 170 Millionen Jahre alt sind. Die Abdrücke seien in einer schlammigen, seichten Lagune auf der Insel gefunden worden, teilte die Universität von Edinburgh am Dienstag mit. Es handle sich um eine Entdeckung von weltweiter Bedeutung, da sie wichtige Rückschlüsse über ein bislang nur wenig erforschtes Zeitalter erlaube.

Die Wissenschaftler dokumentierten 50 Fußabdrücke in der Gegend in Schottland. Der größte Abdruck messe 70 Zentimeter und stamme von einem langhalsigen Sauropoden, hieß es. Auch etwa 50 Zentimeter große Abdrücke von Theropoden, Vorfahren des Tyrannosaurus Rex, wurden entdeckt. Die Spuren stammen den Forschern zufolge aus der bislang nur wenig erforschten Periode Mittleres Jura und erlauben Aufschlüsse über die Evolution der Dinosaurier.

Um die Fundstelle kartografisch zu erfassen, machten die Forscher Luftbildaufnahmen mit Hilfe von Drohnen. Paige dePolo, Leiterin der Forschungen am Geologiezentrum der Universität Edinburgh, erklärte, der Fund zeige, "dass die Präsenz von Sauropoden in diesem Teil der Welt länger andauerte als bisher bekannt."

Die Bestimmung der Dinosaurier erfolgte durch die Analyse der Umrisse der Fußstapfen sowie der Form und der Ausrichtung der Zehen. An den Forschungsarbeiten war die Chinesische Akademie der Wissenschaften beteiligt, eine Studie zu den Entdeckungen erschien im "Scottish Journal of Geology".