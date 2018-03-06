Ансамбль Александрова выступит на турецком языке в Стамбуле

Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова споёт на турецком языке во время концертов в Стамбуле. Об этом со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны России сообщает РИА Новости.

«Специально подготовленная программа, включающая три произведения на турецком языке, будет представлена на сцене Концертного зала имени Джемаля Решит Рея города Стамбула», — заявило Минобороны.

В концертную программу крупнейшего художественного коллектива России будут входить 18 песен на русском и турецком языках.

По словам ведомства, на турецком будут исполнены такие песни как «Çanakkale Türküsü», «Sevdan Olmasa» и «Турецкий марш 1911 года».

В 2016 году, 64 сотрудника ансамбля Александрова трагически погибли в авиакатастрофе над Чёрным морем.

Первое выступление ансамбля после несчастного случая прошло в концертном зале Джемаля Решита Рея в Стамбуле.