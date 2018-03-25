В Стамбуле почтили память кыргызского писателя Чингиза Айтматова

В районе Таксим в Стамбуле прошел круглый стол на тему культурного наследия всемирно известного писателя Чингиза Айтматова.

В мероприятии на тему «Сотрудничество в сфере культуры — культурное наследие Чингиза Айтматова», приуроченном к 90-летию со дня рождения писателя, приняли участие послы России и Кыргызстана.

Организаторами круглого стола выступили Центр исследований истории, искусства и культуры ислама (IRCICA), Группа стратегического видения «Россия — исламский мир» и Союз писателей Турции.

Участникам мероприятия были зачитаны приветственные послания президента Кыргызстана и лидера Татарстана.

Генеральный директор IRCICA Халит Эрен подчеркнул значимость изучения наследия Чингиза Айтматова в контексте межкультурного взаимодействия различных народов.

Эрен отметил, что Айтматов смог передать проблемы, с которыми сталкиваются жители различных стран мира сквозь призму жизни жителей родного Кыргызстана.

Посол России в Турции Алексей Ерхов со своей стороны напомнил, что 1990-е годы стали нелегким периодом для России, мирового сообщества, и непосредственно родины Чингиза Айтматова - Кыргызстана.

Очень важно, чтобы в сложные периоды о человеке озвучивалось позитивное и светлое, подчеркнул российский посол.

По словам Ерхова, герои произведений Айтматова проходят через сложные испытания, переживают трагедии. «Через все произведения писателя проходит нерушимая песнь – марш о высоких нравственных ценностях. Люди, перенесшие невзгоды, не падают духом, побеждая в результате бесконечной борьбы», — сказал российский посол, отметив, что герои Айтматова сражаются ради людей.

Ерхов провел параллели с реалиями сегодняшнего дня, когда такие страны как Россия и Турция также, как и герои произведений Айтматова, «сталкиваются с предвзятым отношением и ложными обвинениями».

«Россию обвиняют в использовании допинга. Нашу страну считают причастной в последнему инциденту в Великобритании. Турцию также пытаются обвинить в связи с операцией в Африне. Определенные силы стремятся представить белое черным, а черное — белым», — сказал посол.

Посол Кыргызстана в Анкаре Ибрагим Жунусов поблагодарил организаторов мероприятия, отметив, что кыргызский народ чтит память Айтматова.

Дипломат подчеркнул, что произведения Айтматова актуальны и по сей день.