В театрах Турции с октября побывало более миллиона человек

В государственных театрах при Министерстве культуры и туризма было поставлено 3715 спектаклей, которые с начала театрального сезона посмотрело 1,1 миллиона человек.

Как сообщает Агентство Анадолу, театральный сезон в Турции начался в октябре 2017 года, и с этого времени в государственных театрах были поставлены спектакли по 143 произведениям.

Кроме того, в Турции по случаю Всемирного дня театра, который отмечается 27 марта, 26 театров бесплатно покажут 30 спектаклей. Постановки смогут посмотреть в целом около 8500 зрителей.

Также в Адане 27 марта при организации Фонда Сабанчи стартует 20-й Международный театральный фестиваль.

Министерство культуры и туризма в сезоне 2017/18 годов оказало наибольшую за всю историю финансовую поддержку частным театрам страны.

В министерство в целом по этому вопросу обратились 438 частных театров, в том числе 155 - профессиональные, 54 - детские, 152 - любительские и 77 - национальные.

Как сообщил советник Министерства культуры и туризма Омер Арысой, оценочная комиссия при ведомстве рассмотрела все обращения. По итогам работы комиссии была оказана финансовая помощь 229 частным театрам, в том числе 109 — профессиональным, 39 — детским, 41 — любительскому и 40 — национальным.

Министерство культуры и туризма в целом выделило частным театрам 5,234 миллиона турецких лир (1,3 миллиона долларов США).