Османские миниатюры демонстрируют на выставке в Баку

В Национальном музее искусств Азербайджана в Баку открылась художественная выставка «Миниатюры Османского государства в исторической хронологии».

Организаторами выставки выступили Министерство культуры и туризма Азербайджана и представительство Центра имени Юнуса Эмре в Баку.

На открытии выставки присутствовали посол Турции в Баку Эркан Озорал, азербайджанские депутаты, деятели искусства и другие приглашенные.

Посетилям выставки представлены 41 миниатюры, посвященные событиям различных периодов развития Османского государства.

Миниатюрное искусство отражает общую культуру народов Востока, сказал на открытии выставки Озорал.

Директор Центра Юнуса Эмре в Баку Джихан Оздемир отметил, что целью выставки является информирвоание общественности Азербайджана об истории турецкой живописи.

Выставка продолжится до 30 марта.