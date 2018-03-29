Османские миниатюры демонстрируют на выставке в Баку

В Национальном музее искусств Азербайджана в Баку открылась художественная выставка «Миниатюры Османского государства в исторической хронологии».
Организаторами выставки выступили Министерство культуры и туризма Азербайджана и представительство Центра имени Юнуса Эмре в Баку.
На открытии выставки присутствовали посол Турции в Баку Эркан Озорал, азербайджанские депутаты, деятели искусства и другие приглашенные.
Посетилям выставки представлены 41 миниатюры, посвященные событиям различных периодов развития Османского государства.
Миниатюрное искусство отражает общую культуру народов Востока, сказал на открытии выставки Озорал.
Директор Центра Юнуса Эмре в Баку Джихан Оздемир отметил, что целью выставки является информирвоание общественности Азербайджана об истории турецкой живописи.
Выставка продолжится до 30 марта.