В Петербурге покажут Стамбул глазами Айвазовского

В Санкт-Петербурге при организационной поддержке Института Юнуса Эмре пройдет выставка картин Ивана Айвазовского.

На выставке «Стамбул Айвазовского» при использовании технологии дополненной реальности будут представлены 500 картин знаменитого художника, на которых изображен Стамбул.

Выставка откроется 12 апреля при поддержке МИД Турции, Санкт-Петербургского фонда истории и культуры, Turkish Airlines и Türk Telekom.

Технология дополненной реальности, специально поставленные свет и звук, применение анимации создадут у посетителей выставки иллюзию прогулки по Стамбулу.

В открытии выставки примут участие известные деятели искусства, политики и бизнесмены. Композитор и пианист Анжелика Акбар исполнит свою «Рапсодию Айвазовского» в сопровождении российского виолончелиста Данилы Попова и турецкого перкуссиониста Беркана Чакыджи.

В картинах Айвазовского нашли свое отражение история Стамбула, люди и пейзажи того времени.

Художник часто посещал Стамбул и написал много картин в период правления султанов Абдульмеджида и Абдульазиза. Османские правители принимали Айвазовского в своих дворцах.