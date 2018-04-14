Двукратный лауреат «Оскара» 86-летний режиссер Милош Форман скончался в США

Чешский и американский кинорежиссёр Милош Форман, создатель фильмов «Пролетая над гнездом кукушки» и «Амадей», скончался в США на 87-м году жизни, сообщает издание Hollywood Reporter.



По информации издания, жена режиссера Мартина сообщила, что Форман скончался после недолгой болезни. Его менеджер подтвердил факт смерти.

«Его уход был спокойным, он все это время был окружен семьей и своими близкими. Прощание с ним пройдет в узком семейном кругу», — сообщила Мартина Форман, добавив, что кончине мужа предшествовала краткая болезнь.



Уже первые фильмы Формана, сделанные в родной Чехословакии в 1960-е годы, получили широкий отклик в мире. Фильм «Черный Петр» получил приз фестиваля в Локарно, а «Бал пожарных» был номинирован на «Оскар».



Вскоре после ввода в Чехословакию войск пяти стран Варшавского договора Форман легально покинул страну и перебрался жить в США. Созданный им в 1974 году фильм «Пролетая над гнездом кукушки» получил пять премий «Оскар».



Не меньший успех имел другой фильм Формана, «Амадей» (1984 год), получивший 8 «Оскаров» и еще 32 награды и 13 номинаций. Часть сцен этого фильма режиссер снял в Праге и некоторых других городах родной Чехии.



Также тепло и шумно были встречены последующие работы Формана — «Вальмон» (1989 год) и «Народ против Ларри Флинта» (1996 год).



«Уход Милоша Формана всех нас чрезвычайно печалит. Он оставил выдающееся творческое наследие, но также мы все его любили как скромного и мудрого человека», — заявил в субботу министр культуры Чехии Илья Шмид.