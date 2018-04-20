Известный диджей Avicii умер в возрасте 28 лет

Популярный шведский джиджей и музыкальный продюсер Тим Берглинг, известный под псевдонимом Avicii, умер в возрасте 28 лет в пятницу, сообщает агентство Associated Press.

Публицист Диана Бэрон заявила, что музыкант был найден мёртвым вечером в пятницу, 20 апреля в городе Маскат в Омане.

«С глубокой скорбью мы объявляем о смерти Тима Берглинга, также известного как Avicii», говорится в сообщении. «Семья скорбит, и мы просим всех, пожалуйста, уважайте их потребность в конфиденциальности в это трудное время. Никаких дальнейших заявлений не будет предоставлено».

Информация о причинах смерти музыканта не приводится.

Как отмечает журнал «Биллборд», Avicii в течение последних лет жизни страдал острого панкреатита, отчасти вызванного чрезмерным употреблением алкоголя.

Avicii известен широкой публике по композициям «My Feelings for You», «Seek Bromance», «Blessed» и «Levels». До 2016 года музыкант успел побывать во многих странах мира, в том числе в России. Но в 2014-2015 годах из-за проблем со здоровьем (в 2014 году у артиста был удален желчный пузырь) ему пришлось отменить целый ряд концертов.

В 2016 году музыкант объявил, что продолжит писать музыку, но больше не будет выступать с концертами. В размещенном на сайте диджея обращении к поклонникам Avicii объяснил свое решение тем, что хочет «успеть сделать многое в жизни». По данным журнала Forbes, в 2013 году Avicii входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира с годовым доходом в 20 миллионов долларов.