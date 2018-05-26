Картине Репина в Третьяковке нанесены серьёзные повреждения в результате инцидента

Картине Ивана Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» в Третьяковской галерее нанесены серьёзные повреждения в результате инцидента, однако самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея в субботу.

Мужчина, повредивший полотно, заявил, что выпил 100 граммов водки и его «накрыло».

«Приехал посмотреть на нее. В восемь вечера зашел, уже хотел было уходить, в буфете выпил 100 грамм водки и чего-то… Водку не пью, вот и накрыло», — сказал он на видео, распространенном МВД РФ.



Мужчина также подтвердил, что нанёс удары по картине стойкой.



В музее рассказали, что 25 мая в 20.55, прямо перед закрытием музея, во время комиссионного обхода постоянной экспозиции Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке мужчина из числа последних посетителей музея прорвался в уже пустой зал Ильи Репина сквозь группу сотрудников Третьяковской галереи, которые проводили плановый осмотр залов перед их закрытием, и нанес по застекленному полотну картины «Иван Грозный и сын его Иван…» несколько ударов металлической стойкой ограждения.



«В результате ударов толстое стекло, защищавшее работу от колебаний температурно-влажностного режима, было разбито. Картине нанесены серьезные повреждения. Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича. От падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама. По счастливой случайности самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не пострадали», — сказали в пресс-службе.



После получения информации о случившемся в музее для принятия неотложных мер по спасению произведения на место происшествия незамедлительно прибыли главный хранитель, реставраторы, руководство службы безопасности музея, а также сотрудники специализированной фирмы по работе с произведениями искусства. Генеральный директор Третьяковской галереи находится в заграничной командировке, но владеет оперативной информацией, постоянно контактирует с сотрудниками музея по телефону, сообщает о происходящем руководству министерства культуры РФ, подчёркивают в музее.



По окончании первичных оперативно-следственных мероприятий, реставраторы музея провели неотложные аварийные работы — извлечены осколки стекла, произведен демонтаж картины и рамы, после чего работа была изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музея, отметили в пресс-службе.



«Реставраторы Третьяковской галереи незамедлительно приступают к изучению последствий нанесенных ударов и выработке последовательной программы по восстановлению произведения. Среди первоочередных действий — проведение расширенного реставрационного совета с приглашением ведущих специалистов страны», — добавили в музее.