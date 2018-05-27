Актёр турецкого сериала «Эртугрул: Возрождение» погиб в результате аварии

Актёр известного турецкого сериала «Эртугрул: Возрождение» Арда Озири погиб в результате аварии, которая произошла рано утром в воскресенье.

Как сообщается, 39-летний Озири направлялся домой на мотоцикле после просмотра финала Лиги чемпионов со своим другом, но в пути попал в аварию.

Актёр был доставлен в Исследовательскую больницу Умрание в Стамбуле, но, несмотря на усилия врачей, его жизнь спасти не удалось.

Близкий друг актёра Дженгиз Чолак рассказал газете Hürriyet, что они вместе посмотрели матч, после чего Озири покинул его дом около 3 часов утра по местному времени.

«Мой друг, я говорил тебе – оставайся… Смерть тебе совсем не к лицу. Я засыпал и ты был рядом, а проснулся – тебя больше нет. Я расстроен, жутко расстроен», – написал Чолак на своей странице в Instagram.