Главного вещателя Netflix уволили за оскорбительное слово в адрес чернокожих

Исполнительного директора по коммуникациям американской кинокомпании и вещателя Netflix Джонатана Фридланда уволили за использование на рабочем месте оскорбительного слова в адрес чернокожих, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на заявление главы компании.



«Я принял решение дать уйти Джонатану Фридланду. Джонатан очень много вложил в разные сферы, однако использование им слова на букву «н"(«n-word»)… показало неприемлемо низкую расовую чувствительность и не соответствует ценностям компании», — цитирует издание заявление директора и основателя компании Рида Хастингса.



Как сообщается, Фридланд несколько раз использовал данное слово во время своих встреч с другими сотрудниками. Сам бывший исполнительный директор извинился за инциденты и утверждает, что один из случаев был связан с обсуждением слов, которые добавляют «оскорбления в комедию».



Директор Netflix заявил, что отношение к «n-word» различное в разных частях мира, однако данное слово является «уродливым» и не должно использоваться нечернокожими людьми.



Фриланд работал в компании Netflix около 7 лет. Ранее он занимал должность старшего вице-президента по коммуникациям в компании The Walt Disney Co, а также работал в качестве корреспондента и редактора в изданиях The Wall Street Journal и Far Eastern Economic Review.