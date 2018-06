Певцу Эду Ширану предъявили иск на $100 млн, обвинив в плагиате песни Марвина Гэя

Американская компания, владеющая правами на песню музыканта Марвина Гэя, предъявила иск британскому певцу Эду Ширану на сумму в 100 миллионов долларов, обвинив его в плагиате хита 1970-х годов Let's Get it On, сообщает издание TMZ.



Песня Гэя была написана совместно с музыкантом Питом Таунсендом. После смерти Таунсенда в 2003 году права на эту песню частично выкупила компания Structured Asset Sales.



Истцы полагают, что в песне Ширана Thinking Out Loud те же мелодия, ритм, гармония, звуки барабанов, басовая партия, бэк-вокал и темп, что и в песне Let's Get it On, отмечает издание.



Песня Thinking Out Loud была номинирована на Grammy и другие известные музыкальные премии. Альбом с песней был продан тиражом 15 миллионов копий. Ранее Ширана уже обвиняли в плагиате этой песни.