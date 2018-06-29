«Подобно богам»: Роналду, Месси и Салаха одели в царские мундиры

Звёзд мирового футбола в исторических образах можно увидеть только в одном месте – в петербургском музее Российской академии художеств, где проходит выставка под названием «Подобно богам».





На ней представлены более 40 портретов знаменитых футболистов, таких как Зинедин Зидан, Златан Ибрагимович, Лионель Месси, Криштиану Роналду, Франческо Тотти, Диего Марадона и другие.





Автором арт-проекта, приуроченного к чемпионату миру по футболу-2018, является итальянский художник Фабрицио Биримбелли.





Ко всем образам итальянец в качестве деталей добавил флаги, гербы и другую атрибутику стран, за которые выступают футболисты, а также символику их клубов.