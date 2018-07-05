Шакира впервые за 11 лет выступит с концертом в Стамбуле

Известная колумбийская певица с ливанскими корнями Шакира встретится со своими турецкими поклонниками 11 июля в Стамбуле, где она выступит с концертом в рамках своего шестого мирового турне под названием «El Dorado», который стартовал 3 июня.

Это станет первым визитом певицы в Турцию за последние 11 лет, в ходе которого поп-дива выступит на сцене Vodafone Park.

Концерт будет организован культурным центром района Бешикташ (BKM).

Певица, за плечами которой имеется 12 премий самой престижной музыкальной награды в мире Grammy, приедет в Турцию в сопровождении своих родителей — Уильяма Мебарака Шадида и Нидии дель Кармен, а также брата Тонио Мебарака.

Они посетят все основные достопримечательности турецкой столицы, включая площадь Султанахмет, мечеть Султанахмет, дворец Топкапы и Гранд-базар.

Шакира решила приехать в Стамбул с семьёй, поскольку её следующий концерт состоится в Ливане, откуда берут начало корни колумбийской певицы.

Она призналась журналистам, что очень счастлива вновь выступать в Стамбуле спустя 11 лет. Шакира добавила, что её муж – известный испанский футболист Жерар Пике –также присоединится к ним.

Шакира является всемирно известной и наиболее успешной латиноамериканской певицей, которая покорила не только испаноязычную, но и всю мировую публику. Такого большого успеха она добилась благодаря своим неординарным способностям в танцах и уникальному узнаваемому голосу.