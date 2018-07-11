Мадуро посетил съёмочную площадку сериала «Воскресший Эртугрул»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетил место съёмок всемирно известного турецкого сериала «Воскресший Эртугрул» в стамбульском районе Бейкоз.

Мадуро, который прибыл в сопровождении своей жены, в ходе визита встретился с продюсером сериала Мехметом Боздагом и режиссёром Метином Гюнаем, которые позже преподнесли ему в качестве подарка меч.





Как сообщается, в ходе интервью с корреспондентом Агентства Аналдолу Мадуро сказал, что предложил режиссёру и сценаристам сериала создать общий проект в Венесуэле.

Президент, который является давним фанатом сериала, заявил, что его сценарий затрагивает главные человеческие ценности. Мадуро также подчеркнул «идеальную» игру актёров.

Рассказывая о том, как главный герой сериала, Эртугрул, никогда не сдаётся, столкнувшись с трудностями, Мадуро добавил, что он и его страна в этом на него похожи.





В ходе визита Мадуро примерил национальный турецкий головной убор и попробовал ковать железо, в шутку обращаясь к актёрам по именам из сериала.

Мадуро прибыл в Турцию в понедельник, чтобы посетить церемонию инаугурации президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Президент Венесуэлы заявил, что его страна готова к сотрудничеству с Турцией во всех сферах.



