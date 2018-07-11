Шакиру в Стамбуле встретили с турецкой пахлавой

Шакира впервые за 11 лет выступит с концертом в Стамбуле

Популярная колумбийская певица с ливанскими корнями Шакира и её семья прибыли в Стамбул в среду, где их встретили толпы фанатов и журналистов, которые с нетерпением ждут концерта артистки, запланированного на среду.

Шакира выступит в 9 часов вечера по местному времени на сцене Vodafone Park в стамбульском районе Бешикташ.

При выходе из аэропорта репортёры передали Шакире коробку с традиционным турецким лакомством – пахлавой, что вызвало у поп-звезды искреннюю улыбку.

Мировую поп-звезду Шакиру в Стамбуле, где она впервые за 11 лет выступит с концертом, встретили с традиционным турецким лакомством — пахлавой https://t.co/AHRUd2Klyl pic.twitter.com/a6Snqn8geP — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) July 11, 2018

Муниципалитет Стамбула сообщил, что некоторые дороги вокруг стадиона, где будет проходить концерт, будут перекрыты. В то же время будут открыты альтернативные пути передвижения, но администрация также предупредила о возможных пробках.

Шакира приехала в Стамбул в рамках своего шестого мирового турне под названием «El Dorado», который стартовал 3 июня. Это станет первым визитом певицы в Турцию за последние 11 лет.

Шакира приехала в Турцию в сопровождении своих родителей — Уильяма Мебарака Шадида и Нидии дель Кармен, а также брата Тонио Мебарака.