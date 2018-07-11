It’s coming home: российская фолк-группа перепела «гимн» английских болельщиков

У английского болельщика в Москве украли Rolex, iPhone и 2 миллиона рублей

Российская фолк-группа под названием «Партизан FM» исполнила композицию Three Lions группы The Lightning Seeds, которая стала неофициальным гимном английских фанатов на чемпионате мира в России.

Английские болельщики распевают слова «It's coming home» («Он возвращается домой») из песни, которая была написана к чемпионату Европы по футболу 1996 года, проходившего на родине футбола — Англии. Композицию написали вокалист коллектива Ян Броуди, а также комик Дэвид Бэддиэл и Фрэнк Скиннер.

Football's coming home: российская фолк-группа «Партизан FM» исполнила композицию группы Three Lions, которая стала неофициальным гимном английских футбольных фанатов на чемпионате мира в России

https://t.co/57TgsNuCUh pic.twitter.com/Ns3LGyJa5H — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) July 11, 2018

Уставшие от поражений, но при этом не теряющие надежду на победу своей сборной, английские фанаты распевают песню на улицах России и Англии, впервые за долгие годы чувствуя реальный шанс на триумф на мировом первенстве.

Слова «Football's coming home» подразумевают то, что футбол, в виде Кубка мира, наконец-то возвращается домой, то есть в страну, где и был придуман.

Единственную победу на чемпионате мира по футболу Англия одержала в 1966 году. После этого команде не удавалось дойти до полуфинала до 1990 года.

Сборная Англии поборется за место в финале в среду в матче против Хорватии. Матч состоится в 9 часов вечера в Москве на стадионе «Лужники».