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It’s coming home: российская фолк-группа перепела «гимн» английских болельщиков

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
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Российская фолк-группа под названием «Партизан FM» исполнила композицию Three Lions группы The Lightning Seeds, которая стала неофициальным гимном английских фанатов на чемпионате мира в России.

Английские болельщики распевают слова «It's coming home» («Он возвращается домой») из песни, которая была написана к чемпионату Европы по футболу 1996 года, проходившего на родине футбола — Англии. Композицию написали вокалист коллектива Ян Броуди, а также комик Дэвид Бэддиэл и Фрэнк Скиннер.

Уставшие от поражений, но при этом не теряющие надежду на победу своей сборной, английские фанаты распевают песню на улицах России и Англии, впервые за долгие годы чувствуя реальный шанс на триумф на мировом первенстве.

Слова «Football's coming home» подразумевают то, что футбол, в виде Кубка мира, наконец-то возвращается домой, то есть в страну, где и был придуман.

Единственную победу на чемпионате мира по футболу Англия одержала в 1966 году. После этого команде не удавалось дойти до полуфинала до 1990 года.

Сборная Англии поборется за место в финале в среду в матче против Хорватии. Матч состоится в 9 часов вечера в Москве на стадионе «Лужники».

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