В Стамбуле прошёл концерт колумбийской звезды Шакиры

В Стамбуле состоялся концерт популярной колумбийской певицы Шакиры.
Певица вышла на сцену спортивно-развлекательного комплекса Vodafone Park в рамках мирового турне, названного в честь ее последнего альбома El Dorado.
Свое выступлением Шакира начала с приветствия на турецком «Здравствуй Турция» (Merhaba Türkiye).
«Очень приятно быть здесь, Стамбул. С последней поездки в Стамбул прошло много времени. Рада приехать сюда и вновь встретиться с вами. И все это благодаря вашей дружбе», — сказала Шакира, обращаясь к зрителям.
Концерт продолжался почти два часа и завершился словами Шакиры: «Хочу вновь увидеть вас, Турция».
Во время концерта певица исполнила песни из последнего альбома и такие хиты, как La La La, Waka Waka и Whenever, Wherever.