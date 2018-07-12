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В Стамбуле прошёл концерт колумбийской звезды Шакиры

АГЕНТСТВО АНАДОЛУ
СТАМБУЛ
Опубликовано
Фото: АА
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В Стамбуле состоялся концерт популярной колумбийской певицы Шакиры.

Певица вышла на сцену спортивно-развлекательного комплекса Vodafone Park в рамках мирового турне, названного в честь ее последнего альбома El Dorado.

Свое выступлением Шакира начала с приветствия на турецком «Здравствуй Турция» (Merhaba Türkiye).

«Очень приятно быть здесь, Стамбул. С последней поездки в Стамбул прошло много времени. Рада приехать сюда и вновь встретиться с вами. И все это благодаря вашей дружбе», — сказала Шакира, обращаясь к зрителям.

Концерт продолжался почти два часа и завершился словами Шакиры: «Хочу вновь увидеть вас, Турция».

Во время концерта певица исполнила песни из последнего альбома и такие хиты, как La La La, Waka Waka и Whenever, Wherever.

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