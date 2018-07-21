Disney уволила режиссёра «Стражей Галактики» из-за старых сообщений в Twitter

Американская компания The Walt Disney Studios разорвала отношения с режиссёром фильма «Стражи Галактики» Джеймсом Ганном из-за серии «оскорбительных» сообщений в социальной сети Twitter, которые он сделал еще до подписания контракта со студией, сообщает издание Los Angeles Times.



«Оскорбительное поведение и заявления, которые были обнаружены в ленте Джеймса в Twitter, являются неприемлемыми и несовместимыми с ценностями нашей студии, и мы разорвали с ним наши деловые отношения», — говорится в заявлении компании, которое получило издание. По словам представителей Disney, Ганн не будет руководить съемками третьей части приключенческого фильма.



Как сообщает издание, ещё перед подписанием контракта со студией Ганн размещал в Twitter сообщения на темы педофилии, изнасилования и террористической атаки в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, написанные в саркастичной манере.



Режиссер в собственном заявлении отметил, что в начале своей карьеры «он видел себя провокатором» и «делал фильмы и шутки, которые были вопиющими и табуированными». Ганн отметил, что с тех пор он изменился, как и его фильмы и шутки.