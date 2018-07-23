Актёр «Долины волков», которого сбил мотоцикл, в реанимации

Актёра турецких сериалов «Долина волков» и «Прилив» Джана Гюрзапа сбил мотоцикл в провинции Сакарья, расположенной на побережье Чёрного моря.

Как сообщается, авария произошла, когда актёр, припарковав свой автомобиль, переходил на другую сторону улицы в городе Сапанджа.

Прибывшие на место происшествия бригады скорой помощи доставили актёра в государственную больницу Сапанджи. После первичного осмотра, Гюрзап был направлен в научно-исследовательскую больницу Сакарьи.

По словам врачей, на данный момент актёр помещён в реанимацию с травмами головы и груди. Более подробную информацию о состоянии Гюрзапа врачи смогут предоставить только в течение двух дней.

Водитель мотоцикла — 21-летний сириец — также был госпитализирован.