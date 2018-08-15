Спасибо за детство и вечная память: ушёл из жизни Эдуард Успенский

Легендарный Эдуард Успенский, создатель культовых героев — Чебурашки, Крокодила Гены, дяди Федора и его друзей из Простоквашино — всегда разговаривал с детьми на равных, предлагал следовать простым истинам, сохранять индивидуальность и немного хулиганить. Его не стало в среду на 81-м году жизни.



Писатель по призванию



Эдуард Николаевич Успенский родился в подмосковном Егорьевске 22 декабря 1937 года.



Чтение в доме маленького Эдуарда было не в почете, притом что книжные полки буквально ломились от изданий — отчим скупал тома, считая их удачным вложением капитала, но детей к ним не подпускал. Будущий писатель с братом быстро нашли способ обойти тяжелый замок: отодвигали заднюю стенку шкафа и взапой читали Виктора Гюго, Майна Рида, Проспера Мериме, Александра Дюма и многих других авторов.



«Главное, что в книгах нравилось — романтика, приключения, вера в дружбу, уважение к родине, уважение к матери, к женщине — вот эти постулаты», — вспоминал Успенский в одном из интервью.



В школьные годы он впервые начал писать и сам: стихи и детские рассказы Эдуарда уже находили своего читателя на страницах газет, но свою судьбу он изначально решил связать с технической специальностью, а потому отправился получать высшее образование в Московский авиационный институт. В своем решении Успенский не сомневался, даже став известным автором, и успешно совмещал изучение точных наук с писательской деятельностью.



«В создании детской книжки и проектировании прибора есть очень много общего. Детская книжка ближе к вещи, чем к самовыражению. По-моему, человек с техническим образованием умнее. Когда ты теорию автоматического регулирования читаешь и пытаешься понять, как третья производная влияет на движение гироскопа, и у тебя ум за разум заходит, а зубрить не получается, надо все-таки понять… И бедные извилины стучат друг об друга. Это полезная нагрузка, здорово развивает мышление», — говорил Успенский.



Напряженную работу ума он разбавлял созданием юмористических рассказов и сценок, принимал участие в местной команде КВН и даже стал одним из руководителей студенческого театра. Впрочем, по окончании университета он предпочел работу инженера и два года трудился по специальности.



Большая перемена



Перемены в жизни Успенского начались, когда 29-летний состоявшийся инженер сочинил историю про Чебурашку. Прототипом забавного зверька с большими ушами, который попал в большой город в ящике с апельсинами, послужила игрушка, которая была у писателя в детстве.



Литературный герой появился в 1966 году, но всесоюзную популярность обрел несколькими годами позже, когда на экраны вышел первый кукольный мультфильм по мотивам повести «Крокодил Гена и его друзья», снятый Романом Качановым.



Обаятельные герои мгновенно полюбились зрителям, а простые истины, которые вложил им в уста молодой автор, разлетелись на цитаты. Популярность Крокодила Гены и в особенности Чебурашки сложно переоценить — их печатали на марках, которые отправлялись в разные концы света, создавали по их подобию игрушки. Всенародная любовь оказалась неисчерпаемой — в 2004 году Чебурашка стал бессменным талисманом Олимпийской сборной России, а в 2016-м даже слетал на МКС. Кроме того, огромную популярность он приобрел за рубежом: самые большие поклонники живут в Японии, где около 15 лет назад начал выходить собственный мультфильм о Чебурашке.



Другим культовым изобретением писателя-инженера стал цикл книг о приключениях дяди Федора, очень серьезного мальчика, который вместе с говорящим котом Матроскиным и псом Шариком отправляется в деревню Простоквашино, чтобы вести там, вдали от вечно занятых родителей, самостоятельную жизнь. Герои этих повестей тоже обрели жизнь на экране — классикой стали мультфильмы «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино».



Гораздо позднее Успенский признавался, что всегда хотел создавать произведения для детей и не отступился от своей идеи даже несмотря на критику, которой ему, как и любому начинающему автору, избежать не удалось. Ему предлагали писать серьезнее: такой совет звучал даже со стороны писательницы Агнии Барто, но Успенский продолжал делать так, как чувствовал, — и сумел завоевать больше, чем популярность — его герои стали по-настоящему народными.



«Мои произведения — это проповеди. Каждый раз, когда я хочу что-то сказать ребятам, я начинаю придумывать повесть. А она требует героя. Я начинаю придумывать героя. Крокодил Гена — это проповедь о том, что есть животные и они полноправные члены сообщества на Земле. Дядя Федор — проповедь «Давайте детям больше свободы». Все проповеди очень простые: всегда должно быть уважение к матери, к родине (необязательно к государству), к учителю, ко всему живому. Любой писатель — проповедник. И я проповедник, все свое проповедую — дружбу, товарищество, верность… Но я еще проповедую, что надо быть нестандартным, надо хулиганить», — рассказывал Успенский.



Непростой характер



Он никогда не соответствовал образу примерного детского писателя: критиковал коллег (недолюбливал, например, автора «Дяди Степы» Сергея Михалкова), отзывался на актуальные события, яростно отстаивал свои авторские права.



«Я могу за себя постоять», — лаконично говорил Успенский.



Такой позиции он придерживался и в своем творчестве. Никогда не писал простых книг, в его повестях всегда скрывался дополнительный смысл, что, вероятно, и обеспечило им признание среди аудитории разных возрастов.



«Если написано интересно, то нет никаких запретов. И политика, и семейные отношения, и производственные. Я вас уверяю, возьмете мою книжку — будете читать. Все родители знают, что у меня книжки с двойным дном и обязательно будет что-то смешное для взрослых», — делился писатель.



За свою плодотворную творческую жизнь Успенский выступил также автором таких произведений, как «Колобок идет по следу», «Разноцветная семейка», «Красная Рука, Чёрная Простыня, Зеленые Пальцы (страшные повести для бесстрашных детей)» и многих других. Он также стал автором сценария к картине «Пластилиновая ворона», придумал и вел передачи на радио и телевидении: «Радионяня», «АБВГДейка», «В нашу гавань заходили корабли».



Произведения легендарного писателя издавались на 25 иностранных языках и приобрели популярность в Голландии, Франции, Японии, Финляндии и США.



Он был трижды женат, в первом браке у писателя родилась дочь Татьяна, а во втором — двойняшки Ирина и Светлана.