Пожар в Калифорнии подступил к домам Ким Кардашьян, Леди Гаги и других знаменитостей

Американские звезды шоу-бизнеса оказались среди тысяч людей, эвакуированных из-за вспыхнувшего в середине недели пожара в калифорнийском округе Вентура. Среди покинувших свои дома в Малибу телеведущая и модель Ким Кардашьян, певицы Леди Гага, Игги Азалия и Шер, а также режиссер Гильермо дель Торо.

Как написала Кардашьян в Twitter, пламя распространилось на территорию, где находится ее дом, однако пожарным удалось остановить дальнейшее распространение огня. Леди Гага сообщила, что уехала в пятницу утром. Она разместила в Instagram видео неба, полностью затянутого дымом.

«Я беспокоюсь о своем доме, но ничего не могу сделать. Дома друзей сгорели», — написала Шер в Twitter. О том, что их дома в опасности, сообщили также певица Игги Азалия и звезда сериала «Зачарованные» Алисса Милано.

Голливудский режиссер Гильермо дель Торо эвакуировался из своего «Холодного дома» (Bleak House), где он собрал коллекцию книг, фигурок монстров, эскизов к фильмам, костюмов и предметов кинореквизита. «Холодный дом» и его коллекция могут быть в опасности, но я сохраню себе жизнь», — написал он в Twitter.

Дома некоторых знаменитостей, вероятно, уже сгорели в природном пожаре. «Мы потеряли наш дом, но мы в безопасности, и это самое главное», — написал в Twitter режиссер фантастического боевика «Доктор Стрэндж» (Doctor Strange, 2016) Скотт Дерриксон. По информации портала TMZ, вилла американской телезвезды Кейтлин Дженнер сгорела в пятницу.

Лесной пожар, вспыхнувший в середине недели в калифорнийском округе Вентура, продолжает быстро распространяться, охватив около 4 тыс. гектаров. Ранее власти объявили об эвакуации 200 тысяч человек в округах Лос-Анджелес и Вентура. Отдано распоряжение об эвакуации жителей города Малибу. Борьбу с огнем ведут более 3,3 тысяч пожарных, но пока им не удается сдержать распространение огня.