Украденная шесть лет назад из Роттердама картина Пикассо найдена в Румынии

Правоохранительные органы Румынии проводят расследование по факту обнаружения в уезде Тулча похищенной в Нидерландах картины Пабло Пикассо «Голова Арлекина», стоимость которой оценивается в 800 тысяч евро, сообщила в воскресенье пресс-служба управления по расследованию преступлений в области организованной преступности и терроризма Румынии (DIICOT).



«DIICOT проводит расследование обстоятельств, при которых была найдена картина Пикассо стоимостью около 800 тысяч евро, найденная в субботу вечером в уезде Тулча. Картина, являющаяся одной из семи похищенных в 2012 году произведений искусств из голландского музея, находится под охраной румынских властей и должна пройти экспертизу», — говорится в сообщении.



По данным правоохранительных органов, картину обнаружили на территории Румынии двое граждан Нидерландов, они уведомили об этом посольство своей страны в Бухаресте. Пресс-атташе дипломатического ведомства сообщил о находке румынским властям, а те обратились к DIICOT, чтобы провести обыск в месте, где была обнаружена картина «Голова Арлекина», получить показания граждан Нидерландов, провести экспертизу картины и т.д.



В октябре 2012 года преступники вынесли из музея «Кюнстхал» (Kunsthal) в Нидерландах полотна «Голова Арлекина» Пабло Пикассо, «Читающая девочка» Анри Матисса, «Мост Ватерлоо» и «Мост Чаринг-Кросс» Клода Моне, «Женщина перед открытым окном» Поля Гогена, «Автопортрет» Мейера де Хана и «Женщина с закрытыми глазами» Люсьена Фрейда. Общая стоимость картин оценивается в 100 миллионов евро.



По подозрению в причастности к краже семи полотен в Бухаресте в 2013 году были арестованы трое граждан Румынии. Мать одного из них сообщила, что закопала картины на одном из кладбищ возле дома, затем выкопала полотна и сожгла их.