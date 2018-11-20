Турецкие сериалы вызвали большой интерес на церемонии награждения International Emmy Awards

Турецкие сериалы и снимающиеся в них актеры вызвали большой интерес у участников 46-й церемонии вручения международной премии Академии телевизионных наук и искусств Emmy (International Emmy Awards) 2018 года в Нью-Йорке.

Об этом агентству «Анадолу» рассказал турецкий киноактер Толга Сарыташ, номинированный на Emmy в категории «Лучший актер» за роль в сериале «Слово» (Söz).

«Emmy International — очень престижная награда. Чрезвычайно приятно находиться здесь и представлять Турцию. В Нью-Йорке проявляют большой интерес к турецким сериалам, что не может не радовать. В Турции успешно занимаются производством сериалов», — сказал Сарыташ.

По его словам, несмотря на то, что представители Турции не получили в этот раз Emmy, участники церемонии и СМИ проявили большой интерес к их работе.

Лучшим актером был назван датчанин Ларс Миккельсен (сериал «Пути Господни»), а лучшей актрисой — Анна Шудт за роль в немецком сериале «Насморка было бы достаточно».



Награду получили израильская комедия Nevsu, документальный фильм «Прощай, Алеппо» арабской версии телеканала ВВС, испанский сериал «Бумажный дом» как лучшие в своем жанре.



Всего в этот день вручили 11 статуэток, которые достались представителям и произведениям из 10 стран.



International Emmy Awards — одна из самых престижных наград в индустрии, присуждаемая лучшим телевизионным проектам, созданным за пределами США.