Турецкие сериалы вызвали большой интерес на церемонии награждения International Emmy Awards

Турецкие сериалы и снимающиеся в них актеры вызвали большой интерес у участников 46-й церемонии вручения международной премии Академии телевизионных наук и искусств Emmy (International Emmy Awards) 2018 года в Нью-Йорке.
Об этом агентству «Анадолу» рассказал турецкий киноактер Толга Сарыташ, номинированный на Emmy в категории «Лучший актер» за роль в сериале «Слово» (Söz).
«Emmy International — очень престижная награда. Чрезвычайно приятно находиться здесь и представлять Турцию. В Нью-Йорке проявляют большой интерес к турецким сериалам, что не может не радовать. В Турции успешно занимаются производством сериалов», — сказал Сарыташ.
По его словам, несмотря на то, что представители Турции не получили в этот раз Emmy, участники церемонии и СМИ проявили большой интерес к их работе.
Лучшим актером был назван датчанин Ларс Миккельсен (сериал «Пути Господни»), а лучшей актрисой — Анна Шудт за роль в немецком сериале «Насморка было бы достаточно».
Награду получили израильская комедия Nevsu, документальный фильм «Прощай, Алеппо» арабской версии телеканала ВВС, испанский сериал «Бумажный дом» как лучшие в своем жанре.
Всего в этот день вручили 11 статуэток, которые достались представителям и произведениям из 10 стран.
International Emmy Awards — одна из самых престижных наград в индустрии, присуждаемая лучшим телевизионным проектам, созданным за пределами США.