Тюркский эпос «Деде Коркут» признан ЮНЕСКО объектом нематериального культурного наследия

Тюркский героический эпос «Деде Коркут» («Дед Коркут») включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального наследия человечества, говорится в заявлении Министерства культуры и туризма Турции в среду.



Отмечается, что такое решение было принято в ходе заседания Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия, которое состоялось в среду в городе Порт-Луи (Республика Маврикий).



«Заявка на включение эпоса «Деде Коркут» была направлена на рассмотрение в ЮНЕСКО в марте прошлого года и была сегодня единогласно утверждена, став 17-м турецким объектом, включенным в список нематериального культурного населения. Таким образом, Турция сохранила свое место в пятерке стран, которые имеют наибольшее число признанных ЮНЕСКО объектов нематериального наследия», — говорится в заявлении турецкого ведомства.



Сообщается, что заявка на включение эпоса в список нематериального наследия была подготовлена совместно с Казахстаном и Азербайджаном. «Эпос «Деде Коркут» является очень важным фактором, объединяющим народы, которые говорят на тюркских языках», — отмечается в заявлении.



«Деде Коркут» — огузский народный героический эпос. Для тюркоязычных народов (туркмены, азербайджанцы и турки), связанных с огузами в этническом и языковом отношении, эпос является художественным отражением их исторического прошлого.