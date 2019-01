Объявлены претенденты на кинопремию «Оскар»

Американская академия киноискусств во вторник назвала претендентов на кинопремию «Оскар». Их список оглашен во время церемонии в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) и размещен на странице академии в Twitter.

Драма Альфонсо Куарона «Рома» и комедия Йоргоса Лантимоса «Фаворитка» стали лидерами по числу номинаций на премию.

Каждая из кинолент получила по 10 номинаций. «Рома» и «Фаворитка» представлены, в том числе, в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая актриса», «Лучшая актриса второго плана» и «Лучший оригинальный сценарий».

Киноленты «Зеленая книга» американского режиссера Питера Фаррелли и «Богемская рапсодия» режиссера Брайана Сингера, ставшие триумфаторами на 76-й церемонии вручения престижной кинопремии «Золотой глобус», получили по пять номинаций.

В категорию «Лучшие визуальные эффекты» попали фильмы «Мстители: Война бесконечности», «Хан Соло: Звездные войны. Истории», «Кристофер Робин», «Человек на Луне» и «Первому игроку приготовиться». В категорию «Грим и стиль прически» вошли «Граница», «Две королевы» и «Власть».

В номинацию музыкальных сопровождений к фильмам отобрана музыка к лентам «Черная пантера», «Черный клановец», «Если Бил-стрит могла бы заговорить», «Остров собак» и к мюзиклу «Мэри Поппинс возвращается».

Академия отобрала на «Оскар» песни «When A Cowboy Trades His Spurs For Wings» из «Баллады Бастера Скраггса», «All The Stars» из «Черной пантеры», «The Place Where Lost Things Go» из «Мэри Поппинс возвращается», «I'll Fight» из РБГ и «Shallow» из «Звезда родилась».

Борьбу за право получить премию в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм» будут вести «Поведение животных», «Бао», «Поздний полдень», «Один маленький шаг» и «Выходные». В номинацию «Лучший короткометражный игровой фильм» включены «Дикарь», «В тюряге», «Маргарита», «Мать» и «Кожа».

91-я церемония вручения «Оскара» за заслуги в области кинематографа за 2018 год состоится 24 февраля 2019 года. Она пройдет в театре «Долби» в Голливуде, Лос-Анджелес.