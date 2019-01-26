Скончался французский композитор Мишель Легран

Французский композитор Мишель Легран скончался на 87-м году жизни. Об этом в субботу сообщило агентство Франс Пресс.

Как передает агентство со ссылкой на пресс-представителя музыканта, Легран умер ночью в Париже.

Мишель Легран — единственный композитор, завоевавший три «Оскара» и пять премий «Грэмми» в номинации «Лучшая музыка». В его дискографии более 100 альбомов. Он работал с Фрэнком Синатрой, Шарлем Азнавуром, Барбарой Стрейзанд, возглавлял жюри международного конкурса молодых исполнителей «Славянский базар» и других престижных фестивалей. Среди наиболее известных его работ — музыка к фильмам «Шербурские зонтики», «Сладкий ноябрь», «Девушки из Рошфора» и многие другие.

В марте 2018 года Легран был награжден почетным знаком «За вклад в российскую культуру».