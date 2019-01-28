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В России задержан похититель картины Куинджи

ТАСС
МОСКВА
Опубликовано
Фото: AP

Сотрудники полиции обнаружили в Московской области похищенную в воскресенье из Третьяковской галереи картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым».

Сотрудники МВД и ФСБ задержали подозреваемого в хищении в поселке Заречье Московской области. Им оказался 31-летний мужчина. Он спрятал картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими.

Идет расследование обстоятельств преступления, сообщили в правоохранительных органах.

По предварительным данным, картина не повреждена.

Эксперты оценивают стоимость картины «Ай-Петри. Крым» в районе 200 тысяч долларов США.

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