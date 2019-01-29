Эрдоган встретился с представителями киноиндустрии Турции

Президент Реджеп Тайип Эрдоган встретился во вторник с ведущими представителями турецкой киноиндустрии.

Встреча, которая состоялась в президентском комплексе в Анкаре, длилась один час 10 минут.





Некоторые из самых громких имен местной киноиндустрии присутствовали на встрече, в которой в общей сложности приняли участие более двух десятков представителей отрасли.

В дискуссиях поучаствовали продюсеры Музаффер Йылдырым, Бирол Гювен, Шюкрю Авшар, Ражэи Шашмаз, Элиф Дагдевирен, Онур Тан и Тимур Савджи, а также известные актеры Шахан Гекбакар, Йылмаз Эрдоган, Ата Демирер, Октай Кайнарджа, Демет Акбаг, Бурак Озчивит, Бюлент Инал и Тамер Карадаглы.