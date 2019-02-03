Российский исполнитель Децл умер в возрасте 35 лет

Российский исполнитель Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, умер в возрасте 35 лет, сообщил на своей странице в Facebook его отец продюсер Александр Толмацкий.

«Кирилла больше нет», — говорится в сообщении.

Информацию о смерти исполнителя подтвердила в Instagram его жена Юлия.

Как сообщил газете «Известия» концертный директор музыканта Павел Беленец, по предварительным данным, Толмацкий скончался от остановки сердца.

«Сегодня ночью он выступал в Ижевске. После выступления пошел в гримерку, через несколько минут ему стало плохо, — приводит издание его слова. — Предварительная информация — у него произошла остановка сердца, и он умер».

Официально причина смерти музыканта не называется.